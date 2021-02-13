سمية الخشاب تخطف أنظار الجمهور على مواقع التواصل بإطلالة «جريئة» (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة المتألقة سمية الخشاب حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

وظهرت الفنانة سمية الخشاب في الصورة التي نشرتها عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» بإطلالة أبرزت أنوثتها.

وعلقت سمية الخشاب على الصورة التي نشرتها عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» قائلة: «كل شيء يمكنك تخليه هو حقيقي».

وتعد الفنانة سمية الخشاب البالغة من العمر 54 عاما، إحدى النجمات اللاتي قدمن عددا من الأعمال الفنية التي لاقت إعجاب الجمهور، ولكن حياة سمية الخشاب الشخصية مليئة بالأحداث والتفاصيل المختلفة، وإن كانت تبدو قوية في كل المواقف الصعبة التي مرت بها.