هاندا أرتشيل تُبهر الجمهور بجمال والدتها الصارخ وشبه كبير يجمع بينهما

عدن - ياسمين عبد العظيم - النجمة التركية ​هاندا أرتشيل​ التي اختيرت ضمن قائمة أجمل عشر مساء في العالم كانت حديث السوشيال ميديا خلال الايام الماضية.

مواقع التواصل تناقلت صورة لها وأخرى لوالدتها عندما كانت في عمرها، وتفاعلوا مع الصورة بشكل كبير، مشيرين إلى الشبه الكبير بين الأم وإبنتها.

كانت النجمة التركية هاندا أرتشيل بطلة مسلسل “أنت أطرق بابي” قد أحيت ذكرى وفاة والدتها قبل أسابيع والتي مر على رحيلها عامين.

ونشرت هاندا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” صورة مجمع عليها لقطات لها برفقة والدتها.

علّقت هاندا على الصورة قائلة: “اشتقت إليك كثيراً يا أمي”، ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعي هاندا في تركيا والوطن العربي

في سياق آخر، نفى الفنان التركي كرم بورسين خبر إيقاف مسلسل “أنت أطرق بابي” بسبب شجار بينه وبين زميلته أرتشيل التي تشاركه البطولة، ولم تخرج هاندا لتعلّق على هذا الخبر.

وكانت صحيفة حرييت التركية قد نشرت خبر بأن هناك شجارًا حادًا قد حدث بين هاندا أرتشيل وكرم بورسين، ما أدى الى إيقاف المسلسل مؤقتاً.