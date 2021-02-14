توفيت بعد إصابتها بفيروس كورونا.. وسام الأمير ينعي زوجته الراقصة اللبنانية ناريمان عبود

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن الفنان اللبناني والملحن، وسام الأمير، وفاة زوجته الراقصة اللبنانية، ناريمان عبود، بعد معاناة جراء الإصابة بفيروس كورونا.

ونعاها زوجها الأمير، بكلمات مؤثرة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

الأمير قال ناشرا صورة للراحلة: يا أوفى زوجة وأحن أم، يا رمز التضحية والوفاء، يا من ملكت قلوب الأحبة والأهل والأصدقاء..

وأضاف: لقد كنت معي وحولي في كل مكان، شامخة كشجر النخيل، فإلى أين ذهبت يا نور عيوني؟ تركتني وحيدا غريبا في هذه الدنيا الفانية..ما للعمر في بعض اﻷيام قيمة، إذا صار أغلى الناس رفات…الله يرحمك يا أميرة.