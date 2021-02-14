أصالة تكشف عن قرب زواج ابنتها وتتحدث مجددًا عن أزمة طلاقها

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت النجمة السورية أصالة عن سعادتها بالعام 2020 لأنها علمت الناس الأدب حسب قولها.

وقالت إنها ساعدتها على المصالحة بين أصالة المطربة وصولا الأم، وقربت بينها وبين عائلتها، كما توقعت أصالة أن تتزوج ابنتها شام قريبا من شاب رفضت الكشف عن هويته.

وتحدثت المطربة السورية عن انفصالها عن طارق العريان وكيف تجاوزت هذه الأزمة النفسية بفضل عائلتها وبعض الأصدقاء والأطباء النفسيين.

وتابعت أصالة، خلال استضافتها في برنامج “سهرانين” مع الفنان أمير كرارة على قناة: لدي أصدقاء كثيرون، ويمكن القول إنه لدي لكل حزن صديق أفضفض له واستمع لمشورته ويساعدني على تجاوز الألم، ومنهم جميعا استمد قوتي، بعضهم أبنائي وآخرون أصدقاء وهناك أطباء نفسيين استعنت بجهودهم لكي أحافظ على روحي من الكسر.

وأضافت: أستعين بكل هؤلاء كي لا تموت روحي وحتى لا يعلوها الغبار، فهناك ناس يعيشون حاليا وهم ميتون.. حياتهم بلا قيمة..يتألمون والألم يعمل مثل الرصاصة والخناجر يسببون ألما لا يضيع ولا ينتهي.

وتحدثت عن شعورها عقب انفصالها عن المخرج طارق العريان قائلة: شعرت بألم في الروح.. شعرت بغصة.. وكنت بحاجة لكل أنواع الفضفضة دكاترة ..أصحاب ..لايف كوتش..أولادي..وأخي أنس الذي ساعدني ودعمني وحسيت فيه إنه نضج بالأيام ووقف إلى جواري.. وعرف أنه هو صار السند الأقوى.. وكان رجل ملئ بالكثير من الحنان.