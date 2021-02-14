الرجالة تكسب.. كيف احتفل الفنانون مع زوجاتهم في عيد الحب ؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - احتفى عدد كبير من الفنانين المصريين والعرب بـ “عيد الحب”، بعبارات نشروها عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتويتر، وانستجرام.

ونشر الفنان يوسف الشريف صورًا له برفقة زوجته الستايلست والكاتبة إنجي علاء، عبر حسابه على «تويتر» وعلق: «كل سنة وانتِ طيبة يا حبيبتي Happy Valentine’s Day».

واحتفل المطرب والممثل دياب بعيد الحب مع زوجته هاجر الإبياري، ونشر صورة لهما عبر «إنستجرام»، وكتب عليها: «كل سنة وانتى الحب كله يا حب عمري».

ونشر الفنان أحمد فلوكس صورة تجمعه بزوجته رابية الحراب، وكتب عليها: « أخفي لك بعُمق صدري شيء أعمق من الحب»، وكتب على صورة أخرى: «لكل المحبين خصوصا المتزوجين عيشو الحب تمتعو بعضكم عانقو بعضكم البعض تجاوزو الخلافات ولو مؤقتا لاشيء كامل في الحياة مع بعض التنازلات تستطيعو أن تكملو بعضكم انضرو إلى ملامح بعضكم جيدا اعيدو الدفىء إلى علاقتكم من جديد فلا نعلم من سيرحل أولا فالحياة أصبحت مخيفة على الأقل لونوها بالحب.. يا رب كل يوم يكون عيد حب عليكم»

واحتفل الفنان خالد سليم بذكرى عيد الحب العاشرة مع زوجته، حيث نشر صورة تجمعهما وكتب عليها: «عيد حب سعيد، حبيبتي وزوجتي، وحياتي، وملكتي، ذكرى عيد الحب العاشرة سويًا، ومستمرين».

كما احتفل الفنان محمد محسن بعيد الحب بشكل خاص، حيث طرح أغنية خاصة في تلك المناسبة بعنوان «أهلًا بيك» واستعان بزوجته الفنانة هبة مجدي كموديل في الكليب، وشاركت هي صورًا من جلسة تصوير خلال التصوير وكتبت عليها «عيد حب سعيد».