شكرا لاهتمامكم بخبر زوج أحلام يفاجئها في عيد ميلادها بهذه الهدية.. وهكذا ردت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - أهدى مبارك الهاجري زوج الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي أغنيتها الجديدة لا بارك الله في الغياب لها بمناسبة عيد ميلادها.

وأوضح مبارك الهاجري في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن كلمات هذه الأغنية تصف مشاعره تجاهها.

وأضاف :”كل عام وأنتي الحب في يوم الحب وكل عام وأنتي النجاح في يوم النجاح وكل عام وأنتي السعادة يا عمري وأهديك هذه الأغنية التي تعبر عن مشاعري”.

ومن جانبها علقت أحلام على الأهداء الموجه لها قائلة :”يا عمري وروحي أنت حبيبي والله لا يفرقنا والعمر كله مع بعض ويحمي لنا عيالنا وحبايبنا يارب، وفعلا أغنية لا بارك الله في الغياب أهديها بس لك”.

وتعتبر أغنية لا بارك الله في الغياب من أحدث أغاني الفنانة أحلام التي طرحتها مؤخراً في ألبومها الأخير وحققت نجاحاً كبيرة.

وتصدر ألبوم فدوة عيونك عالمياً وهو ما أعربت الفنانة أحلام عن سعادتها به كأول فنانة عربية وذلك قبل أن تطرحه على يوتيوب وتطبيق الآي تيونز

ولم إلا ساعات قليلة على طرح ألبومها الجديد “فدوة عيونك”، إلا وتصدرت النجمة الإماراتية أحلام سباق الأغاني العربية الأكثر استماعًا وتحميلًا عبر موقع وتطبيق “ديزر”

وشهدت الساعات الماضية منافسة محتدمة بين الأغاني التي أصدرتها أحلام من الألبوم حتى الآن، فتسابقت جميعها على صدارة موقع “ديزر” في المملكة العربية السعودية، والإمارات والكويت ومعظم بلدان الخليج والدّول العربية، واحتلّت المراتب الـ13 الأولى.

ويتضمن الألبوم الجديد للمطربة أحلام عدة أغاني، من بينها: فدوة عيونك، عيونى بس، حزين، زوبعة، تشرق الشمس وتغيب، دمعة زرقا، سر معلن، الفرقا، خاطري ضايق، ابن التراب.

ولفتت أحلام الأنظار إليها برشاقتها وإطلالتها في بوستر ألبوم فدوى عيونك التي تزينت فيها بفستان باللون الأصفر ومجوهرات أنيقة، وتميز الفستان بتفصيلة جذابة وناعمة، ووضعت حزام على الخصر باللون الأصفر ليبرز عن رشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت أحلام في الماكياج على الألوان الترابية للعيون لتبرز جمالها، ووضعت أحمر الشفاه باللون البيج الذي يكشف جمالها، كما تركت شعرها الأسود القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وملفتة تتناسب مع ظهورها.

يذكر أن الألبوم الجديد يضم 20 أغنية، وتتعاون فيه أحلام مع الملحن محمود خيامي، في عدد من الأغاني المصرية، كما تتعاون مع عدد من الشعراء والملحنين منهم الشاعر تركي آل الشيخ والأمير بدر بن عبدالمحسن والملحن عزوف والشاعر دايم السيف والأمير خالد الفيصل والملحن طلال والموزع خالد عز والملحن أحمد الهرمي