ناهد السباعي تثير ضجة بصورة جريئة مع محمد شاهين

عدن - ياسمين عبد العظيم - ناهد السباعي

جدل كبير أثارته الفنانة ناهد السباعي على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت صورة لها عبر صفحتها الرسمية على “إنستجرام”.

ظهرت ناهد في الصورة بشكل جريء برفقة النجم محمد شاهين وهي تحتفل بعيد ميلاده، ليبدأ الجمهور في السؤال حول ما إذا كانت بينهما علاقة عاطفية أو زواج.

وكانت ناهد قد أثارت جدلاً كبيراً مؤخراً بعدما نشرت صورة لها مع كلبها تحدثت من خلالها لجمهورها بأن الإنسان لا يستطيع ان يجعل الجميع سعداء لأنه ليس بيتزا.

ناهد السباعي شاركت مؤخرًا في ‫مسلسل “النهاية” والذي عرض رمضان الماضي، وهو من بطولة يوسف الشريف، درة، عمرو عبدالجليل، ياسمين علي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وعدد كبير من نجوم الفن، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج محمد سامي.