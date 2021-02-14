اتفرج – مايا دياب بتوريك البكيني الجديد

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عدن - ياسمين التهامي - شاركت مايا دياب صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ظهرت خلالها بإطلالة جريئة.

وظهرت مايا دياب وهي تقضي إجازتها الصيفية ترتدي مايوه على البحر، وعلقت: “أنا فقط أنظر إلى الوراء لأرى أنك تتوق إلي.. ????”، ونالت الصورة، إعجاب الكثير من متابعيها.

وتركت مايا دياب شعرها منسدلا بطريقة جذابة وأنيقة، ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب بالألوان الترابية الملائمة لبشرتها البرونزية وأبرزت جمال وجنتيها بالبلاشر والهايلايتر.