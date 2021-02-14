بعد زواجه من حلا شيحة.. معز مسعود يحذف صور شيري عادل من “انستجرام”

عدن - ياسمين عبد العظيم - تجاهل الداعية معز مسعود التعامل مع السوشيال ميديا، بعد إعلانه الزواج من الفنانة حلا شيحة، كما أنه أغلق التعليقات على الجمهور منعا من استقبال ردود فعل سلبية على ارتباطه بها، وذلك بعد انفصاله عن زوجته السابقة شيري عادل منذ أكثر من عام.

وحذف مسعود جميع الصور والفيديوهات التي جمعته بزوجته السابقة شيري عادل، محتفظا بصورة واحدة فقط، وهي البوستر الدعائي لمسلسل “السهام المارقة” مع الفنان شريف سلامة.

ووفقا لبعض المصادر الصحفية، دخلت شيري عادل في حالة من الاكتئاب منذ إعلان ارتباط حلا شيحة ومعز مسعود، خاصة أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي انشغلوا عن نجاح حكايتها في مسلسل “إلا أنا” وربطوا اسمها بزواج معز مسعود، ما أجبرها على الاختفاء خلال الأيام القليلة الماضية.

وبمجرد الإعلان عن انفصالهما حذفت شيري كل الصور التي جمعتها مع الداعية معز مسعود أثناء ارتباطهما باستثناء صورة وحيدة لم تحذفها من حسابها في كواليس مسلسل “السهام المارقة”.

كانت الفنانة شيري عادل أعلنت خبر انفصالها رسميا عن زوجها الداعية معز مسعود، عبر خاصة “ستوري” بحسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات “انستجرام”، وأعادت شيري نشر خبر صحفي يؤكد انفصالهما، إلا أنهما ما زالا يحتفظان بعلاقة إنسانية وطيدة بينهما.

وعلق الداعية معز مسعود على عقد قرانه بالفنانة حلا شيحة منذ أيام بأحد الفنادق بالقاهرة، ونشر مجموعة صور تجمعهما عبر حسابه على “انستجرام”، وعلق عليها قائلاً: “حافظي على ابتسامتك وخجلك دائما ياحبيتي”.

واستشهد بآية من القرآن الكريم: “وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا”.

يذكر أن الفنانة حلا شيحة احتفلت بعقد قرانها على الداعية والمنتج معز مسعود، الإثنين الماضي.