طريقة جديدة لـ “دنيا سمير غانم” في الاحتفال بعيد الحب.. صور

عدن - ياسمين عبد العظيم - احتفلت النجمة دنيا سمير غانم، بمناسبة الفلانتين مع زوجها الإعلامي رامي رضوان.

ونشرت الفنانة صورة كارتونية لهما، عبر حسابها بموقع انستجرام، مصحوبة بتعليق: “عيد حب سعيد لرجل أحلامي”.

وحرصت على تهنئة شقيقتها الفنانة إيمي سمير غانم، بعيد الحب، بصورة لكلب يحمل وردة حمراء بسبب حب إيمي الشديد للكلاب، معلقة عليها :”عيد حب سعيد سوكي”.

من ناحية أخرى، تواصل النجمة دنيا سمير غانم التحضير لمسلسلها الجديد الذى تخوض به السباق الرمضانى المقبل مع المنتج هشام جمال بشراكة إنتاجية مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث يجرى اختيار اسم مناسب للعمل المقرر تقديمه على جزئين كل جزء من 15 حلقة وبتوقيع 2 مخرجين هما الأخوين خالد ووليد الحلفاوى.

وكان آخر أعمال دنيا سمير غانم في الدراما مسلسل بدل الحدوتة 3، من تأليف أيمن وتار وشريف نجيب، وشارك في بطولته سمير غانم، محمد سلام، عمرو وهبة، شيماء سيف، هشام ماجد، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا، أحمد رزق، محمد ثروت، دلال عبد العزيز، محمد شاهين، وآخرين، وإخراج خالد الحلفاوي، وتم تقديمه في 3 حواديت كل حدوتة من 10 حلقات وباسم مختلف.

يذكر أن دنيا سمير غانم انتهت مؤخراً من تصوير فيلمها الجديد تسليم أهالي، الذي تخوض به أولى بطولاتها المطلقة في السينما، وهو من تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوي، ويشارك في بطولته هشام ماجد وعمرو وهبة، ومحمد أوتاكا، وضيوف الشرف دلال عبد العزيز، ولوسي، وشيماء سيف، وآخرين.