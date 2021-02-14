أحمد الفيشاوي يدلي بتصريحات صادمة حول علاقته بشيرين رضا وهيفاء وهبي ويعترف: أنا شمام

عدن - ياسمين عبد العظيم - تصريحات صادمة أطلقها الفنان المصري أحمد الفيشاوي بشان بعض أدواره وعلاقته ببعض الأشخاص والفنانين

وقال أحمد الفيشاوي أن السر وراء إجادته دور مدمن المخدرات في فيلم أولاد رزق لأنه شمام في الحقيقة كما وصف نفسه وتابع قائلا : أنا أصلا شمام من منطقة شعبية .

وحول علاقته بالفنان شيرين رضا، كشف أحمد الفيشاوي عن سر رسمه تاتو على شكر حرف S موضحا أنه مازال يحبها رغم فارق السن بينهما متابعاً: رسمت تاتو عرى شكل حرف S وقتها قلت ده علشان ماما سمية لكنى تيقنت إني لازم أقول الحقيقة لأن الحب مش عيب ولا حرام.

ورداً على سؤال من أكرم حسني في برنامج سيد أبو حفيظة حول عدد الفتيات التي ارتبط بهن، أجاب أحمد الفيشاوي أنه لا يمكنه حصرهن.

وأشار أحمد الفيشاوي إلى أنه يحب الفنانة هيفاء وهبي بشكل شخصي ويرسل لها العديد من الرسائل لكنها لا ترد عليه، موضحاً أنه من شدة حبه لها احتضن مجسماً لها في العرض الخاص لفيلمها حلاوة روح قبل عدة سنوات