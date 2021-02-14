أنوثتها الطاغية حصرتها في أدوار الإغراء.. تعرف على أميمة سليم التي رحلت بعد مأساة

عدن - ياسمين عبد العظيم - حققت الفنانة أميمة سليم بعض الشهرة في سينما السبعينات التي أسندت إليها أدوار الإغراء ما أبعدها عن البطولة ليظل اسمها مرتبطا بالأدوار الثانية.

ولدت أميمة سليم في يوم 2 مارس عام 1943. تخرجت من المعهد العالي للسينما، وبدأت مسيرتها الفنية في نهاية السبعينات حيث شاركت بالعديد من الأفلام، أهمها: رجب فوق صفيح ساخن عام 1978 والبعض يذهب للمأذون مرتين.احترس من الخط، شوارع من نار.

تمتعت أميمة سليم بأنوثة طاغية وجمال لافت جعل منها أحد الوجوه التي تجذب المخرجين لإسناد أدوار المرأة اللعوب أو الخائنة أو الأدوار التي تتطلب نوعا من الإغراء.

تنوعت أعمالها بين السينما والمسرح والتليفزيون لكنها اعتزلت الفن وابتعدت عن الأضواء بعد معاناتها المأساوية مع مرض السرطان الذي انتصر عليها وتوفيت يوم 12 أكتوبر عام 2013 عن عمر يناهز 70 عامًا.