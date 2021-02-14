شكرا لاهتمامكم بخبر ريهام حجاج وياسمين عبد العزيز.. كيف احتفلتا بعيد الحب ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - هنأت الفنانة ريهام حجاج، زوجها عضو مجلس الشوري”محمد حلاوة”، بعيد الحب، الذي يحتفل به العالم في 14 فبراير من كل عام.

ونشرت “ريهام حجاج” عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعها بزوجها وهو يُقبلها، وعلقت: “عيد حب سعيد حبي”.

وكان قد تعاقد المنتج طارق الجنايني – TVision- مع النجمة ريهام حجاج لتقديم مسلسل “وكل ما نفترق” للموسم الرمضاني ٢٠٢١، وهو قصة ومعالجة درامية لمحمد أمين راضي والتي كانت آخر أعماله المعروضة مسلسل “مملكة أبليس” بفصليه الأول والثاني، وتأليف أحمد وائل الذي كانت آخر أعماله الرمضانية مسلسل “١٠٠ وش” ومعه ياسر عبد المجيد الذي كانت آخر أعماله مسلسل ” السيدة الأولى”، ويخرجه كريم العدل الذي يعرض له حاليا مسلسل “أسود فاتح”.

كانت آخر أعمال النجمة ريهام حجاج هو مسلسلها ” لما كنا صغيرين” الذي حقق نجاحا كبيرا في رمضان الماضي.

مسلسل “لما كنا صغيرين” إخراج محمد علي وتأليف أيمن سلامة وبطولة خالد النبوي ومحمود حميدة وكريم ‏قاسم، ‏ريهام ‏حجاج ‏ونسرين ‏أمين ونبيل عيسى ومحمود حجازي وهاني عادل‎.‎‏

على جانب آخر، حرص الفنان أحمد العوضي، على الاحتفال بمناسبة عيد الحب الذى يوافق اليوم، بنشر صورة مع زوجته الفنان ياسمين عبد العزيز، وهي تحتضنه في أحدث ظهور لهما عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، ليكتفي بإضافة بعض من القلوب الحمراء في هذه المناسبة.

وكان العوضى، قد كشف عن عرض أحدث أعماله الدرامية التي عرضت خلال الفترة الأخيرة على منصة watch it على شاشة التليفزيون قريباً وتحديدًا على قناة cbc ، حيث نشر بوستر المسلسل الذى حقق نجاحاً خلال فترة عرضه على watch it في وقت سابق من العام الماضى، وكتب من خلال حسابه على موقع انستجرام: “قريباً على CBC”.

مسلسل “شديد الخطورة” هو العمل الأول الذى تم عرضه على منصة watch it ، بشكل حصرى، وكشف الفنان احمد العوضى خلال تصريحات فى وقت سابق حول دوره فى العمل، أن هذا هو أكثر مسلسل أصيب خلال تصويره بسبب مشاهد الأكشن والقفز من فوق العمارات.

ويشارك فى بطولة مسلسل “شديد الخطورة” كلاً من أحمد العوضى وريم مصطفى، رياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، حمزة العيلى، حسنى شتا، خالد كمال ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى.

وفى سياق آخر كشف الفنان أحمد العوضي الأيام الماضية عن إصابته خلال تصوير مسلسل “اللي مالوش كبير” المقرر عرضه في السباق الرمضان المقبل 2021، حيث شارك جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صورة له، معلقا: “8 غرز.. الحمد لله المهم إنكم هتشوفوا أكشن جامد إن شاء الله.. اللي مالوش كبير”.