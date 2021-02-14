شكرا لقرائتكم خبر عن في أوضة نومها .. اتفرج فيفى عبده قاعدة بقميص شفاف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت النجمة فيفي عبده صورة جديد لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت فيفي عبده بإطلالة جذابة ترتدي فستان اسود جرئ مكشوف الصدر وعلقت قائلة ” يا مساء الفل من مصر أم الدنيا بحبكو اوي وحشتوني❤️❤️❤️❤️❤️”

يذكر ان اعتادت فيفي عبده على الظهور بوصلات رقص من منزلها لتحارب الملل والروتين نتيجة العزل المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أصبح وباءً عالميًا.

كانت احدث اعمال فيفي عبده برنامج “خلى بالك من فيفي” الذى عرض في رمضان الماضي على شاشة ان بي سى .