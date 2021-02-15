درة تتلقى هدية خرافية في عيد الحب.. شاهدها

عدن - ياسمين عبد العظيم - احتفلت الفنانة التونسية درة بعيد الحب مع زوجها رجل الأعمال المصري هاني سعد.

درة شاركت جكهورها صورة بهذه المناسبة ظهر فيها الثنائي وخلفهما سيارة مغطاه بالورود.

السيارة السوداء ماركة بنتلي موديل 2021 وكتب عليها Happy Valentine Day وغطت بالورود الحمرء.

السيارة ثمنها 9,910,000 جنيه مصري وموديل عام 2021.

ويعد هذا عيد الحب الأول الذي تحتفل به درة مع زوجها هاني سعد بعد أن عقد قرانهما وأقيم حفل الزفاف في نوفمبر الماضي وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير.

وكان هاني سعد زوج درة أعد حفل مفاجئ للاحتفال بعيد ميلادها الأول بعد الزواج، ونشرت درة عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، صورًا لمنزلها مزين بالزهور والبالونات ويتوسط المشهد قالب الحلوى، وعلقت: “أجمل مفاجأه فى حياتى، ربنا يخليك ليا”.