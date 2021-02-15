رشدي أباظة يُبهر الجمهور الألماني بالزوجة 13 ونجم عالمي يشيد بأدائه

عدن - ياسمين عبد العظيم -

أشاد النجم العالمي الحائز على جائزة الأوسكار جيمس ستيوارت بأداء الفنان الراحل رشدي أباظة في فيلم الزوجة 13 الذي تم إنتاجه عام 1962 وشارك في بطولته شادية وشويكار وعبد المنعم إبراهيم وحسن فايق ونخبة من النجوم وأخرجه الراحل فطين عبد الوهاب.

الفيلم اختير لتمثيل مصر رسمياً في مهرجان برلين السينمائي الدولي عام 1962 وسافر منتج الفيلم جمال الليثي والفنان رشدي أباظة ضمن الوفد المصري الرسمي، ولقى الفيلم شعبية كبيرة بين رواد المهرجان من الجمهور الألماني.

نزل جمال الليثي ورشدي أباظة في حجرتين متجاورتين بالفندق وجاءهما موزع أفلام سينمائي ألماني يدعى جونترساس بعد حفلة العرض الصباحي للفيلم وكان يريد أن يشترى حقوق توزيعه في ألمانيا الغربية.

هذا الشخص ظل ملازماً لهما طول إقامتهما في برلين وقضى بعض الوقت لكى يعلم رشدي أباظة بعض الكلمات الألمانية لكى يحيى بها الجمهور الألماني في حفل السواريه الذى كان مقرراً حضوره فيه.

لم يكد رشدي في بداية الحفل قبل عرض الفيلم ينطق عبارات التحية باللغة الألمانية حتى ساد الصالة ضجيج وتصفيق، وهذا الضجيج استمر لأكثر من خمس دقائق بعد عرض الفيلم ورفض الجمهور أن ينصرف إلا بعد أن صعد رشدي أباظة إلى خشبة المسرح ليحييه.

في حفل أقامه المهرجان لضيوفه من سينمائي العالم ونجومه في مقر عمدة برلين وجد رشدي أباظة نفسه محاطا بإعجاب عدد كبير ممن شاهدوا الفيلم وسمع جمال الليثي النجم الأمريكي جيمس ستيوارت وهو يشيد ببراعة رشدي أباظة في أدائه للدور ونجاحه في تجسيده وضحك وهو يقول “لا بد أن آخذ حذري منك كمنافس على الجائزة”.