لقطة نادرة للشيخ إبراهيم سلامة آخر أزواج مديحة يسري

عدن - ياسمين عبد العظيم - تزوجت الفنانة مديحة يسري لأول مرة من المطرب الفنان محمد أمين الذي شاركته في تأسيس شركة إنتاج سينمائي، وأنتجت معه العديد من الأفلام، ولكن لم تستمر تلك الزيجة طويلًا وسرعان ما انفصلت عنه بسبب خيانته لها.

الزواج الثاني كان من الفنان أحمد سالم وكان يعمل طيارًا إلى جانب عمله في مجال التمثيل، لكن الفنان أحمد سالم توفي في ريعان شبابه وكانت وفاته صدمة كبيرة لها، فذكرت مديحة يسري في عدد من المناسبات أنها أحبت رومانسيته وطريقة تعبيره عن حبه الشديد لها وتمسكه بها.

كما روت أنها كانت معجبة به وبمهنته كطيار إلى جانب التمثيل، حيث لا تزال ذكرياتهما الجميلة معا عالقة في ذهنها، وكان سالم يصطحبها في رحلات جوية بالطائرة إلى الإسكندرية خلال الإجازات في وقت لم تكن رحلات الطائرات منتشرة بعد.

أما أشهر زيجاتها فكانت من الموسيقار الراحل محمد فوزي وكانت ثمرة ذلك الزواج ابنهما عمرو، وقد ساندته كثيرًا في تأسيس شركة الأسطوانات الخاصة به، ولكن الزواج انتهى بعد شائعات عن خيانة فوزي لها.

آخر أزواج مديحة يسري كان من خارج الوسط الفني وهو الشيخ إبراهيم سلامة الراضي وهو أحد كبار مشايخ الحامدية الشاذلية الصوفية وكانت في تلك الفترة منقطعة عن العمل خاصة بعد آدائها فريضة الحج.