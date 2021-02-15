سولاف فواخرجي.. تستعرض أنوثتها على البحر.. صور

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الممثلة السورية سلاف فواخرجي جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير وهي تستعرض جمالها على البحر.

وظهرت سلاف فواخرجي في الصور بإطلالة عصرية، وارتدت فستاناً طويلاً وذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون الأبيض المزين بنقوشات الورد ذات اللون الأخضر، فيما كشف شق من جانب فستانها عن ساقيها بإطلالة جريئة.

تألقت سلاف فواخرجي بإطلالة حافية القدمين، ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات ولكنها اعتمدت على البساطة وعدم المبالغة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على التواصل الاجتماعي انستجرام.

وبالنسبة للناحية الجمالية، فقد اعتمدت الفنانة السورية على خصلات شعرها الانسيابي البني المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجًا جذابًا مُرتكزًا على الألوان الترابية الهادئة التي كشفت عن جمال ملامحها وأناقتها.

وأرفقت الصور ببعض الكلمات قائلة: “بين البحر وسلاف حكايات بعيدة.. مسيجة بالعزيمة والجمال.. سلاف فواخرجي ملكه مجيد زهر”.