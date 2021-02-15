رانيا يوسف.. من الجيم مجددا بملابس جريئة.. فيديو

عدن - ياسمين عبد العظيم - تعتبر الفنانة رانيا يوسف من أكثر الفنانات نشاطا من ناحية المشاركة في التمارين الرياضية وحث الجمهور على ممارسة الرياضة، فدائما ما تشارك جمهورها ومتابعيها بظهورها المنتظم في صالات الجيم من أجل الحفاظ على رشاقتها ولياقتها البدنية.

وقامت النجمة رانيا يوسف بمشاركة جمهورها بمقطع فيديو قصير نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر من داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية وهي تؤدي بعض التمارين الشاقة.

ونال الفيديو إعجاب عدد كبير من محبي ومتابعي الفنانة رانيا يوسف، وكان الجمهور حريصًا على التعليق على الفيديو: “عاش يا بطل، عاش الفورمة، برافو, قمر .. جميلة ماشاء الله .. ربنا يهديكي”.

وكات رانيا يوسف قد صرحت عبر صفحاتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أنها ستتوجه لعمل بلاغات ضد من يتطاول بالرد على أي منشور أو صورة تقوم بنشرها.

جدير بالذكر أنه يُعرض لرانيا يوسف حاليا مسلسل “مملكة إبليس” حصريًا على منصة اتفرج VIP، ويشاركها البطولة غادة عادل، صبري فواز، سلوى خطاب، أحمد داوود، محمود الليثي، إيمان العاصي، وهو من تأليف محمد أمين راضي، إنتاج طارق الجنايني.

وكذلك مؤخرا تم عرض مسلسها الجديد “الحرامى” عبر منصة اتفرج، ويشارك فى بطولته بيومى فؤاد، وأحمد داش وكارولين عزمى ورنا رئيس، وهو مكون من 10 حلقات وتم تصويره فى لوكيشن واحد.