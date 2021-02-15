بعد إعلان ارتباطهما.. أول ظهور لـ نانسي صلاح وسامح عبد العزيز (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة نانسي صلاح جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من أحدث ظهور لها خلال احتفالها بعيد الحب مع خطيبها المخرج سامح عبد العزيز.

ونشرت نانسي صلاح عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مجموعة من الصور التي نشرتها لاحتفالها مع عبد العزيز.

بإطلالة تبرز أنوثتها.. إيناس النجار تشعل مواقع التواصل الاجتماعي (اتفرج)

لن تصدق كيف ماتت «الست كوريا».. جيرانها فجروا مفاجآت محزنة عن أيامها الأخيرة

واستعرضت نانسي خلال الصور دبلتها، في أول ظهور لهما معًا منذ إعلان خطبتهما، وكتبت معلقة: “عيد حب سعيد يا حبيبي، أو بمعنى أدق ربنا يحمينا وخلاص”. يشار إلى أن عرض لنانسي صلاح مؤخرًا مسلسل “طلقتك نفسي”.

مسلسل “طلقتك نفسي” يستعرض أغرب أسباب انتشار الطلاق ويشارك في بطولته كل من هاجر أحمد وأحمد شامي وميدو عادل ونانسي صلاح ومحمد مهران وكارولين عزمي وهايدي موسى.