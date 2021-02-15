أول لقطات لـ نادية العراقية من داخل المستشفى.. وهذه تفاصيل حالتها الصحية (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تعرضت الفنانة المتألقة نادية العراقية لأزمة صحية مفاجئة، مما استلزم نقلها على إثرها أحد مستشفيات القاهرة لإجراء الفحوصات اللازمة.

ومن خلال تصريحات صحفية، قالت مصادر مقربة من أسرة الفنانة نادية العراقية إنها تعرضت لارتفاع مفاجئ في نسبة السكر بالدم، ما تسبب في دخولها المستشفى بشكلٍ عاجل، موضحة أنها لا زالت تحت ملاحظة الفريق الطبي المُعالج، ومن المُفترض خروجها من المستشفى خلال الساعات المُقبلة.

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وكانت نادية العراقية، قد واجهت شائعات بوفاتها خلال الأيام القليلة الماضية، إذ أكدت، أنها تتمتع بصحة جيدة.

ومن جانبها، ردت الفنانة نادية العراقية على تلك الشائعات، قائلةً: «أنا كنت نايمة معرفش حاجة عن الأخبار دي، اتفضحتي يا نادية، أنا كويسة وصحتي زى الفل وهصحى وأطمن الكل عني على فيس بوك».

من جانبه، رد أدهم، ابن الفنانة نادية العراقية على شائعة وفاتها والتي تناولتها السوشيال ميديا، وكتب آية قرانية: «بسم الله الرحمن الرحيم.. يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ.. صدق الله العظيم».