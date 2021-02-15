بسمة بوسيل تفاجئ الجمهور بهدية تامر حسني لها في عيد الحب (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - فاجأت الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل بهدية زوجها الفنان تامر حسني بمناسبة «عيد الحب».

ونشرت بسمة بوسيل عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، مقطع فيديو عن الهدية التي فاجأها بها زوجها بمناسبة عيد الحب.

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وبحسب ما ذكرته الفنانة المغربية بسمة بوسيل، فقد أعد الفنان تامر حسني، مفاجأة لزوجته بمناسبة عيد الحب، إذ زين ديكورات المنزل بالورود والبلالين الحمراء.

وعلقت «بسمة» على الفيديو الذي نشرته عن الهدية: «شكرا يا تيمو.. أحبك»، ورد عليها تامر حسني قائلًا: «ربنا يخليكي ليا».

وتفاعل معها متابعوها في التعليقات على الفيديو: «ما شاء الله ربنا يخليكم لبعض»، و«تستاهلي كل الحب دا»، و«ربنا يبعد عنكم الحقد»، و«أكيد دا السبب عشان متنزلش أغنية الفالانتين».

يذكر أنه خلال الفترة الماضية شهدت علاقة الزوجين تامر حسني وبسمة بوسيل، توترًا كبيرًا ووصل إلى حد الحديث عن الانفصال، لكنهما تصالحا وأعلنا عن ذلك عبر «إنستجرام».