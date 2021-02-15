أحلام تثير الجدل بحفل عيد ميلاد ضخم لابنتها.. فيديو

عدن - ياسمين عبد العظيم - خطفت الفنانة أحلام الأنظار عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ونشرت مجموعة من الفيديوهات والصور عبر حساباتها الشخصية على تطبيقي سناب شات وإنستجرام كشفت عن تفاصيل الحفل المبهر الذي نظمته للاحتفال بعيد ميلاد ابنتها فاطمة.

وأظهر مقطع الفيديو تفاصيل الحفل الضخم والذي تضمن مجموعة من كعكات عيد الميلاد الضخمة، إلى جانب تفاصيل أخرى أصبحت محط أنظار الجميع وحديث تواصلهم، حيث عبر عدد من المتابعن عن انبهارهم بهذا الحفل وجاء في التعليقات: “في حفل زواجي ما عملت نصف هيك”، “الله يعطيك العافية فنانتنا ويباركلك في بنتك”، “في عيد مولدي بيعطوني ساندويتش وبالونة”.

بعد زواجهما في عام 2003، رزقت أحلام بـ3 أبناء من مبارك الهاجري هم فاهد وفاطمة ولولوة، لكنها تحرص على إخفائهم عن وسائل الإعلام.

علاقة الفنانة أحلام بأبنئها ليست بعيدة عن منصات التواصل لاجتماعي، فتحرص النجمة الإماراتية دائماً على تهنئة أبنائها من خلال حساباتها الشخصية والتعبير عن حبها لهم، إلى جانب بعض اللقطات الطريفة التي جمعت بينها وبينهم، وكان آخرها غيرتها على ابنها فاهد والتي أشعلت موقع التغريدات تويتر.

فأشعلت الفنانة أحلام التعليقات على موقع التغريدات تويتر، خلال الأيام الماضية بعد أن عبرت عن غيرتها على ابنها فاهد بكلمات علقت بها على عبارة كتبها الابن الأكبر لها.

وكتب فاهد في حسابه الشخصي: “لا أستطيع أن استحم دون أن أفكر فيكي” لترد النجمة الإماراتية عليه قائلة: “نعم حبيبي من ذي سعيده الحظ والبخت.. أكيد أنا أمي”.

فاطمة هي الابنة الوسطى للفنانة أحلام، أنجبتها من مبارك الهاجري في عام 2008، لتحتفل بها اليوم بعد أن أتمت عامها الـ 13 حيث تحولت الابنة الوسطى إلى نسخة من والدتها، واتضح ذلك من خلال صورة، كانت قد نشرتها الفنانة أحلام جمعت أبنائها الثلاثة وأرزت مدى تطابق الشبه بينها وبين فاطمة.