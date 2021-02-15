دلعي نفسك ومتكونيش بمية راجل.. رسائل لقاء الخميس لسيدات مصر

عدن - ياسمين عبد العظيم - وجهت الفنانة لقاء الخميسي رسالة لمتابعيها من السيدات عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتبت لقاء الخميسي: رسالة لكل إمراة جميلة، أكبر غلط بتعمليه انك تكوني بميت راجل أو تقوليها أو تحسيها، مش مطلوب منك غير إنك تبقي ست بكل معاني الكلمة وتستمتعي بأنوثتك وتدلعي نفسك وماتكونيش بمية راجل ومتصدقيش الفكرة عشان ماتضيعيش حقوقك كإمرأة جميلة، عيشي كإمراة وما تضيعيش حقك إنك تحسي أنوثتك في وسط زحمة الحياة، حبي نفسك أولا.

وكانت قد أحيت لقاء الخميسي أول حفل غنائي لها على مسرح ساقية الصاوي وقدمت خلال الحفل باقة متنوعة من أغاني بعض المطربين والمطربات الكبار، وعلى رأسهم جارة القمر فيروز.

وحظي الحفل بحماس الكثيرين فور إعلانها عنه، ويقام وفقا للإجراءات الإحترازية الصحية، بحضور جماهيري لافت.

كانت لقاء الخميسي نشرت البوستر الدعائي للحفل عبر حسابها على “انستجرام، وعلقت عليه قائلة: “منتظراكم في حفلة ساقية الصاوي النهارده”.