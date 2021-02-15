أحمد خالد صالح وهنادي مهنا.. احتفال من نوع آخر بعيد الحب.. صور

عدن - ياسمين عبد العظيم - احتفل الفنان أحمد خالد صالح، بعيد الحب مع زوجته هنادي مهنا، ونشر العديد من الصور الرومانسية لهما عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستجرام”.

وعلق صالح على الصور التي نشرها، قائلا: “عيد حب سعيد حبي، الفرح والسعادة.. شكرا لك لأنك أنت”.

فيما تفاعل الجمهور معهما، حيث علق أحدهم: “الله يخليكم لبعض”.

ومن جانبها، نشرت هنادى مهنا، العديد من الصور عبر “ستورى” حسابها على انستجرام، وعلقت عليها: “كل يوم هو عيد الحب.. مع حبى”.

كانت الفنانة هنادى مهنا، قد ظهرت كضيفة شرف في أحداث الحلقة الـ 11 من مسلسل “في بيتنا روبوت” الذى يتم عرضه على قناة cbc، وجسدت هنادى شخصيتها الحقيقية، حيث زارت شركة يوسف هشام جمال من أجل الاتفاق معه على تشغيل سيستيم سمارت هوم، قبل أن تتعرض لأسئلة ساذجة من زميل يوسف في الشركة.

يذكر أن مسلسل فى بيتنا روبوت يعرض من السبت للأربعاء على قناة cbc الساعة 8 مساء، وهو بطولة شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، هشام جمال، دلال عبد العزيز، دنيا سامى، أوتاكا، مى دياب، نيللى محمود، وعدد من ضيوف الشرف وعلى رأسهم أحمد زاهر، هشام ماجد، ناهد السباعى، أوس أوس، شيرين، عارفة عبد الرسول، حنان سليمان، سامى مغاورى من تأليف أحمد محيى وأحمد المحمدي وإخراج وليد الحلفاوى.