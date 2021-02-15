أشد قبحًا من العاهرة.. أيتن عامر توجه إهانات قاسية لهؤلاء الرجال

عدن - ياسمين عبد العظيم - حذرت الفنانة المصرية آيتن عامر المتابعات من خطورة الرجال متعددي العلاقات النسائية ووصفتهم بعبارات قاسية جدا، مشيرة إلى أن من يبحث عن الثقة في تعدد العلاقات هو شخص ناقص الرجولة.

أضافت أيتن عبر حسابها بموقع الفيس بوك: علاقات الرجل المتعددة دلالة واضحة على نقص إحساسه برجولته، وحاجته الماسّة والمتكررة لتأكيدها من أكثر من مصدر. يحتاج إلى أصوات كثيرة خارجية لتعلو على الصوت الداخلي الذي لا ينفكّ يهمس في أذنه: لستَ رجلًا بما فيه الكفاية.

تابعت قائلة: فما وجدت رجلًا يثق بذاته ويقدرها إلا وكان مبتعدًا قدر المستطاع عن النساء، فالذكر المتلهف المتاح لجميع النساء أشد قبحًا من العاهرة. هاپي فلانتين.

النجمة السورية سارة نخلة تفاعلت مع منشور آيتن عامر وعلقت عليها بنصيحة أخرى قائلة: الاهم من كل دا اننا نقتنع ان مفيش راجل مش بيخون وأي وحدة متاكدة ان جوزها مش بيخون تبقى بتضحك على نفسها طبعا كلّهم يعني كلّهم.

بينما طلبت شقيقتها الفنانة وفاء عامر اقتباس المنشور وقالت: يا حلاوتك بالعربي حلطشها، لا ده كل الي علي صفحاتنا حيلطوشوها.