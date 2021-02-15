ليلى اسكندر تتعرض لسخرية شديدة بسبب حواجبها في أحدث إطلالاتها

عدن - ياسمين عبد العظيم - حيرت الفنانة ليلى اسكندر متابعيها على تطبيق انستجرام بعد تعليق غامض نشرته على صورتها وحديثها عن الحرية بمناسبة يوم الحب.

وقالت المطربة اللبنانية: كن مع من لا باس ان كنت حزينا او سعيدا…فهو سيحبك.. كن مع من لا يريد تغيير شي بك..

وأضافت: ولا حولك.. من يقبلك بكل ظروفك وطقوسك وحلوك ومرك في غناك وفقرك وكل ما هو ليس كاملا فيك..لا يراه سوى تكملة له.. كن وفيا لمن اوفى.. معطاءا لمن اعطى.. لا تعطي احدا اكبر من حجمه وكن لنفسك كل شيء.. كل عام وانتم بخير في عيد الحب.



ونشرت صورة ثانية علقت عليها ان تشعر انك لا تنتمي لشيء او لاحد او لشخص.. الحرية المطلقة في الاختيار… والادراك الكامل لمًا بين رغبة عقلك ونفسك.. هنا الاختبار يا صاحبي ان تظل حرّا وخاصة في مشاعرك”.



وأضافت: ان تحب دون قيود او قوانين.. ان تعاشر من يحررك وليس من يقيدك في افكاره واحكامه وانعكاسه عليك.. هنا الانتصار يا صاحبي كن لنفسك كل شيء”.



وما زاد من تساؤلات متابعيها الاقتباس الذي استعانت به للشاعر محمود درويس حين كتب: “الحب الأول لا يموت بل يأتي الحب الحقيقي ليدفنه حياً”!

وتعرضت ليلى بسبب اللوك للكثير من التعليقات القاسية بسبب مكياجها وكثافة حواجبها، الامر الذي عرضها للتنمر والسخرية من قبل بعض متابعيها.