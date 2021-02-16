هذا ما فعلته روبي بعد إعلان طليقها الارتباط بـ نانسي صلاح (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت الفنانة روبي حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في أحدث ظهور لها بعد الإعلان عن ارتباط طليقها المخرج سامح عبد العزيز والفنانة الشابة نانسي سمير.

وذلك من خلال طرحها أحدث ألبوماتها «حته تانية» بالتعاون مع المنتج وليد منصور، والذي خطفت من خلاله الأنظار بصورة البوستر الذي نال إعجاب كل محبيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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ويُذكر أن الفنانة المتألقة روبي انتهت مؤخرًا من تسجيل اغاني الألبوم بشكل كامل كما تستعد لتصوير اولي أغانيه على طريقة الفيديو كليب بالتعاون مع المخرج أحمد علاء لطرحها في الفترة المقبلة.

وتتعاون روبي في الألبوم مع شركة «تالنت بيتس» لمالكها المنتج وليد منصور ونخبة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين منهم، الشاعر أيمن بهجت قمر والموزع احمد إبراهيم وعزيز الشافعي ومصطفي حسن.