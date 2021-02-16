نسرين طافش تتأمل نفسها في عيد ميلادها برسالة وصورة

عدن - ياسمين عبد العظيم - احتفلت الفنانة السورية نسرين طافش، بعيد ميلادها الـ39 معبرة عن رضاها عن نفسها.

نسرين كتبت و رسالة طويلة عبر حسابها بموقع إنستجرام أكدت فيها أنها تشعر بالدهشة من التغيرات التي طرأت عليها على مدار السنوات الماضية، ولكنها متأكدة أن حياتها اليوم أجمل من أي وقت مضى.

نسرين نشرت صورة حديثة لها وهي ممسكة بباقة زهور عبر حسابها بموقع إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: رحلة الحياة هدية عظيمة من الله .. تفاصيل الرحلة مدهشة .. الدروس عميقة وبديعة بطلعاتها ونزلاتها ومفاجآتها.

وأضافت: كل سنة بتفاجأ بنفسي كيف صرت عم باخد الامور ببساطة أكتر والتعقيدات بمرونة أكبر والمشتتات بتجاهل اغلب الأوقات .. والتحديات بحلول أنضج وأوعى ..

وواصلت قائلة: ولسا قدامي كتير من الدروس الي رح اتعلم منها واتطور .. حياتي اليوم أجمل من اي وقت مضى صحتي ولياقتي اقوى من اي وقت مضى كانوا عن جد الزمن مجرد وهم.

واختتمت رصد التغيرات التي طرأت على حياتها بقولها: عقلي وروحي في تأمل وتناغم بين النجوم والكواكب والمجرات ورجلي ثابتين عالأرض وجواتها متل جذور الشجر. وقلبي طفل حر رح يضل يحب ويفرح ويسعى ويجتهد ويعيش بهجة الحياة الطيبة مهما صار.