محمد منير يبحث عن فتاة مطلقة للهروب من لقب أشهر عازب

عدن - ياسمين عبد العظيم - قال الفنان المصري محمد منير إنه دائما يعيش في قصص الحب، ولكن لا يعلن عنها احتراما لخصوصية الطرف الثاني.

وكشف النجم محمد منير عن استعداده للزواج من أي فتاة مطلقة، للهروب من لقب أشهر عازب.

منير قام بمداخلة هاتفية نادرة مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج كلمة أخيرة، ورد مازحا على سؤال حول سبب عدم تكرار تجربة الزواج.

منير قال: بلاش يا لميس السؤال ده؟ لأني كل يوم بتنقل من قلب لقلب علشان كده خايف على الأجيال الجديدة علشان الطلاق بيحصل بسرعة الأولاد بيشوفوا البنات في الصيف بالمايوه وفي الشتا يطلق عشان كده البنات بتتطلق كتير مضيفا: أي بنت مطلقة أنا جاهز للجواز.

وتابع: أنا بغني بقالي 42 سنة، والناس كلها بتحبني، ووحشتني الحفلات أوي أوي أوي.

وواصل حديثه قائلا: أسمع من الأجيال الحالية عمرو دياب، وعلى الحجار وبسمع مهرجانات، والمهرجانات مش وحشة، وفيه فن كويس وفن وحش.