تسريب صورة جريئة للفنانة مريم أوزيرلي مع حبيبها الأمريكي

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجمة التركية مريم أوزرلي برفقة حبيبها الأمريكي لأول مرة.

ظهرت مريم في الصورة وهي تحلق له ذقنه داخل منزلهما، وكانت مريم قد أعلنت من قبل عن جنسية حبيبها دون ذكر اسمه أمام الجمهور بعد أن رُزقت منه بابنتها الثانية.

صورة مريم أوزرلي مع حبيبها الأمريكي تم تسريبها عبر حساب ابنتها الكبرى لارا جان اتيش البالغة من العمر 7 سنوات.

نُشرت الصورة عبر هذا الحساب وحذفتها مريم على الفور إلا أن الجمهور كان قد حصل على نُسخ منها مما أدى إلى انتشارها بشكل واسع.

وعلى الرغم من أن الصحف التركية أكدت أن الصورة تجمع بين مريم أوزرلي وحبيبها إلا أنه لا يمكن الجزم بذلك لأن حياة النجمة التركية الشخصية تحيط بها حالة من الغموض والسرية لأن مريم لا ترغب في تسليط الأضواء على شريك حياتها بخاصة وأنها لم تُعلن زواجها منه إلى اليوم.