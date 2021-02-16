شكرا لاهتمامكم بخبر تامر حسني يكشف لأول مرة تفاصيل أزمته الأخيرة مع بسمة بوسيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف الفنان المصري تامر حسني للمرة الأولى عن تفاصيل أزمته الأخيرة مع زوجته مصممة الأزياء بسمة بوسيل وسبب الخلاف الذي وقع بينهما.

تامر حسنى قال إن علاقته بزوجته بسمة بوسيل تأثرت بسبب السوشيال ميديا مشيراً إلى أن صغر سن زوجته جعلها تتأثر بالأخبار والمواقع التي تنشر.

وأضاف تامر حسني أن الخوض والتدخل في حياة الناس من مساوئ السوشيال ميديا حالياً وإطلاق الشائعات والنميمة وهو ما جعل بسمة بوسيل تتأثر بها.

وعلق تامر: أنا أعذرها هي أصغر مني وأقول لها كل سنة وأنت طيبة وأنا عارف إن حياتي صعبة وأنت أكبر من هذا بكثير وربنا يخليكي ليا ويخلي أولادنا لنا.

واعتبر تامر حسني أن يوم عيد الحب أصبح مميزاً جداً بالنسبة له منذ طرح أغنية قولي بحبك واعتاد أن يطرح أغنية خاصة كل عام في نفس اليوم.

وتابع: شعرت أن هذا اليوم يجب أن أهتم به وأنا بحب الغناء الرومانسي، وأستاذي الراحل عبدالحليم حافظ وأقعد أذاكره حتى اليوم، ولذلك عندما بدأت أغني كنت بتكلم على الحب والمهم إنك تحب وتتحب وهو إحساس يغذي روحك.”

وحول سبب تأثره بأغنية كفاياك اعذار من ألبومه الأخير كشف تامر حسني أنه قضى وقتاً طويلاً في العمل على الأغنية وفوجيء بتأثره بها أثناء الغناء وهو ما تكرر معه في عدد من الأغاني منها “أرجعلي، بعيد عن عيني، بعيش”، مشيراً إلى أنه وضع نفسه مكان شخص يعاني من جرح لذلك خرجت بإحساس صادق 100%.

وتابع : الناس توقفني أحيانا في الشارع ويقولون لي إنك عبرت عننا بهذه الأغنية، وكفاياك أعذار من أكثر الأغاني التي تطلب مني في هذه الفترة، وحاولت عمل فيها فكرة جديدة وكلامها إحساس إنسانة مجروحة وكتبت لحبيبها حتى على الحائط والموبايل وإنه مقصر معها حتى عاد لها.

وشاركت بسمة بوسيل، احتفال زوجها تامر حسنى بعيد الحب والهدايا التي فاجأها بها عبر فيديو في حسابها على إنستجرام.

وحرص النجم تامر حسني، على تزيين المنزل بالورود والبلالين الحمراء ليحتفل مع زوجته بمناسبة الفلانتين، فيما علقت بسمة، على الفيديو الذي نشرته عبر استورى حسابها على انستجرام: “شكرا يا تيمو.. بحبك”، ورد عليها تامر حسني في التعليقات قائلا: “ربنا يخليكى ليا”.