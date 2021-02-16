بعد خطبة طليقها.. هجوم على روبي بسبب الهوت شورت

عدن - ياسمين عبد العظيم - تعرضت الفنانة روبي لانتقادات بسبب ظهورها بالهوت شورت تزامنا مع الإعلان عن خطبة طليقها المخرج سامح عبد العزيز.

روبي أعلنت عن أولى مفاجآت ألبومها الجديد “حتة تانية”، الذي من المقرر أن تطرح أغنياته تباعا خلال الفترة المقبلة مع المنتج وليد منصور، من خلال بوستر الألبوم.

نشرت الفنانة المصرية الصور عبر تطبيق انستجرام، وظهرت مرتدية “هوت شورت” من الجلد باللون الأسود مع “توب” حمراء تكشف جزء من بطنها..

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصورة، واعتبرت العديد من التعليقات أن طرحها للبوستر في الوقت الحالي جاء لإثارة الجدل حولها، لا سيما وانها اختارت إطلالة جريئة قد تعرضها للانتقاد والبلبة.

واتهم البعض روبي بالقيام بهذا الأمر كردّ فعل على إعلان طليقها سامح عبد العزيز خطوبته في يوم الحب من الفنانة الشابة نانسي صلاح.

في المقابل دافع عنها العدد الأكبر من محبيها ونالت الصورة اعجاب الالاف منهم وانهالت عليها التعليقات التي تغزلت بجمالها الشرقي الطبيعي.



تتعاون روبي في الألبوم الجديد مع نخبة من الشعراء والملحنين، حيث تقدم في العمل أغنيتين من كلمات الشاعر صابر كمال، وهما “تعجبني يا ولا” من ألحان بلال سرور، وتوزيع هاني يعقوب، والثانية بعنوان “سهوة” من ألحان بلال سرور، وتوزيع أحمد عادل، كما هناك أغنية “حتة تانية” من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، وسيتم تصوير أغنيتين من الألبوم فقط بطريقة الفيديو كليب مع المخرج محمد القاضي.

كما ستتعاون مع كل من أيمن بهجت قمر، ومحمد يحيى، وأحمد زعيم، ومحمد مدين، وتوما، وتميم، وأحمد إبراهيم، ورامي سمير.