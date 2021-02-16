أجبرت زوجها المخرج الشهير على الزواج من أخرى فاختار راقصة.. مواقف حزينة في حياة كوكا

عدن - ياسمين عبد العظيم - عرفت الفنانة كوكا ببراعتها في تجسيد شخصية السيدة البدوية وشكلت ثنائيا ناجحا مع المخرج نيازي مصطفى الذي تزوجها وأخرج لها تقريبا كل أفلامها.

ولدت كوكا في القاهرة في عام 1917، لأب كان ضابطًا من السودان، وأم ريفية مصرية، جسدت دور البدوية في 16 فيلمًا سينمائيًا، وقدمت شخصية عبلة حبيبة عنتر في 4 أفلام.

من أشهر أفلام الفنانة كوكا والتي ارتبطت معظمها في أذهان المشاهدين “أونكل زيزو حبيبي وكنوز وعنتر بن شداد وعنتر يغزو الصحراء وسيجارة وكاس والسيد البدوي وغرام بثينة وأرض الأبطال وظهور الإسلام ووهيبة ملكة الغجر وليلى العامرية ومغامرات عنتر وعبلة وسلطانة الصحراء ورابحة ومصنع الزوجات ووداد”

بدأت كوكا عملها في المجال الفني كمساعد مونتير بأستوديو مصر، وذلك في عام 1935، وفي العام نفسه بدأت التمثيل بأولى أدوارها السينمائية من خلال فيلم “بواب العمارة” أمام الفنان علي الكسار، كما شاركت كوكا في بعض الأفلام بأدوار صغيرة، بالإضافة إلى مشاركتها في أحد الأفلام العالمية، وهو “Jericho”، وكدعاية للفيلم تم تقديم كوكا على أنها أميرة سودانية تهوى التمثيل وهربت من أهلها لعدم موافقتهم على احترافها التمثيل لتتجه إلى هوليوود لتحترف التمثيل، وامتلأت الصحف والمجلات الامريكية والبريطانية بصور الأميرة الهاربة التي فضلت التمثيل على العرش.

خلال عملها كمساعد مونتير، تعرفت كوكا على المخرج نيازي مصطفى وتزوجت منه لتبدأ رحلتها الشخصية والسينمائية معه، ورحلتها مع شخصية “عبلة” التي قدمتها في عدد كبير من أفلامها، ففي عام 1948 رشحها زوجها نيازي مصطفى لتجسيد تلك الشخصية أمام الفنان سراج منير في فيلم “عنتر وعبلة”، ثم قدمت بعد هذا الفيلم شخصية السيدة البدوية في عدد من الأعمال، لكن بعد 15 عامًا أعادت تقديم دور “عبلة” في أفلام “عنتر يغزو الصحراء”، أمام فريد شوقي، وفاخر فاخر، وبعدها بعام أمام فريد شوقي مرة أخرى في فيلم “عنتر بن شداد” وفي عام 1964، قدّم نفس طاقم العمل فيلم “بنت عنتر”، من إخراج نيازي مصطفى.

قصة الحب التي جمعتها بنيازي تجلت عظمتها عندما فوجئت بأنها لن تستطيع الإنجاب، حيث حاولت العلاج مع الكثير من الأطباء لكن بدون فائدة، فقررت ألا تحرم زوجها من أن يكون له طفل، فطلبت منه أن يتزوج من أخرى تستطيع الإنجاب.

بعد إصرار كبير، وافق نيازي مصطفى على الزواج من أخرى، حيث بحث كثيرًا عن سيدة تكون حالتها مناسبة لحالته، واختار وقتها الراقصة نعمت مختار، لكنه لم يستطع الاستمرار في هذه الزيجة طويلًا، فقرر الانفصال عنها والعودة لصاحبة قصة الحب الوحيدة في حياته وهي كوكا، خاصة بعد علمه بإصابتها بمرض السرطان، فظل معها حتى توفيت الأخيرة عام 1979 ليلحق بها بعد سبع سنوات عندما عثر على جثته مخنوقا ولم يعرف القاتل حتى الآن.