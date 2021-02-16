لأول مرة.. أحمد عز يخرج عن صمته ويكشف عن أول قصة حب في حياته

عدن - ياسمين عبد العظيم - لأول مرة يتحدث فيها الفنان أحمد عز عن حياته الشخصية، حيث تطرق إلى حياته العاطفية وتفاصيل قصة الحب الأولى له في حياته.

وقال أحمد عز، خلال حواره في برنامج «وش تاني»: «كانت زميلتي في الفصل، ودي كانت أول قصة حب أعيشها في حياتي».

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وأضاف الفنان أحمد عز في تصريحاته أن تلك القصة تعود إلى فترة دراسته بالمرحلة الإعدادية، وكان زميلًا لها داخل الفصل، قائلًا: «شعرت بانجذاب شديد تجاه تلك الفتاة».

واستعرض أحمد عز، الصفات التي يحب أن تتوافر في المرأة التي ينجذب لها، قائلًا: «أحب المرأة صاحبة الشخصية القوية بشكلٍ عام».