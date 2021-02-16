شكرا لاهتمامكم بخبر أول تعليق لحورية فرغلي بعد خروجها من العلمية الأولى لتجميل أنفها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - تصدرت الفنانة حورية فرغلي قائمة محتويات الأكثر بحثًا على مؤشر البحث العالمي جوجل ومختلف منصات التواصل الإجتماعي بعدما طمأنت جمهورها على حالتها الصحية بعد خضوعها للعملية الجراحية الأولى لتجميل أنفها في ولاية شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، وجاء ذلك من خلال مقطع صوتي تداولته عدد من الصحف و وسائل الإعلام.

وجاءت رسالة حورية فرغلي لجمهورها كالآتي: “بطمن كل الناس بأنني أجريت العملية الأولى، مرت بسلام بس كانت صعبة شوية، وتحملت الألم، وأخضع حاليا لجلسات أكسجين”، مشيرة إلى أنها ستخضع للعملية الثانية بعد أسبوعين من الآن، و ستتبعها بالعملية الثالثة ثم تعود إلى مصر.

أعربت حورية فرغلي عن سعادتها بكم الحب والدعم الذي تلقته من الجميع في فترة علاجها، لافتة إلى أنها لم تكن تعلم محبتها لدى الجمهور، فيما وعدتهم بأنها ستكون عند حسن ظنهم دائمًا.

وفي سياق متصل، طلبت الفنانة رانيا محمود ياسين من جمهورها الدعاء للنجمة حورية فرغلي بعد إجرائها أول عملية جراحية، حيث نشرت صورتها وعلقت عليها قائلة: “حورية فرغلي بخير وعملت العملية الأولى على خير وأنا بتواصل معاها أرجوكم دعواتكم ليها بالشفاء وكفاية كلام مالوش لازمة عنها حسوا بقا بنفسية المريضة واتقوا الله”، وجاء ذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

يُشار إلى أن الفنانة حورية فرغلي قد خضعت للعملية الجراحية الأولى لتجميل أنفها الثلاثاء الماضي، وذلك بعد تأجيلها، نظرًا لظروفها الصحية، بعدما كشفت التحاليل عن انخفاض نسبة الهيموجلوبين في الدم لديها بسبب تعرضها لكدمة في الرأس قبل خضوعها للعملية بـ 24 ساعة، ما جعل تلك الكدمة تؤثر على نسبة الهيموجلوبين لديها.

واستغرقت جراحة حورية فرغلي حوالي 10 ساعات متواصلة، حيث تم خلالها استئصال جزء من عظام القفص الصدري، بالإضافة إلى إستقطاع مجموعة من الخلايا الجذعية من الدهون الموجودة في الجسم لزراعتها في الأنف وإعادة ترميمها.

وحسبما أفاد الطبيب الخاص المعالج للفنانة حورية فرغلي، ستخضع المريضة للعملية الجراحية الثانية خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أنها تلك الفترة لن تمر مرور الكرام عليها ولكنها ستحتاج إلى عمل 20 جلسة أكسجين لإعادة بناء الخلايا في وجهها.

ومن المقرر أن تجري الفنانة حورية فرغلي العملية الثانية بعد 20 يوماً من الجراحة الأولى، وستكون عبارة عن بناء العظام فى مكان الأنف، والعملية الثالثة والأخيرة ستكون بعد 20 يوماً من العملية الثانية، وهى عبارة عن تأهيل حورية لوضع العظام فى المكان الصحيح مباشرة حتى يعود شكلها طبيعياً.

جدير بالذكر أن الفنانة حورية فرغلي، كانت قد سافرت منذ أسبوعين برفقة والدتها وشقيقها ونجله وشقيقتها استعدادًا لإجراء جراحة تجميلية في أنفها في ولاية شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، ومن المقرر أن تظل هناك حتى تنتهي من إجراء العملية الجراحية وتطمئن على صحتها وإتمام الجراحة بنجاح.