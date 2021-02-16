بعدما اختفت عن الساحة.. لن تصدق كيف أصبح شكل نورا السباعي بعد الريجيم (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - سنوات عادة غابت فيها الفنانة الكوميدية نورا السباعي عن الساحة الفنية، والتي صُنفت من أبرز فنانين الكوميديا في الوسط الفني.

اشتهرت الفنانة نورا السباعي بلقب «شاكيرا مصر» وشاركت في العديد من الأعمال الفنية، وزادت شهرتها في بداية حياتها الفنية بسبب زيادة وزنها.

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وفي حركة مفاجئة، قررت مورا السباعي اتخاذ خطوة جديدة لها في حياتها الشخصية، وتحقيق انجازاً هائلاً بعد أن خسرت ما يزيد عن 75 كيلو جرام من وزنها لتتغير حياتها بشكل كامل.

وتسببت خطوة نورا السباعي في إثارة حالة من الفضول لدى الكثير من الجماهير والمتابعين عن السر وراء إنقاص وزنها وكذلك طريقة الرجيم التي اتبعتها الفنانة نورا السباعي.

بعد مشاركتها في مسلسل «رمضان مبروك» بطولة محمد هنيدي، قررت نورا السباعي اتخاذ قرار إنقاص الوزن، وقالت إن السبب هو شعورها بأنها حزينة على نفسها لعدم قدرتها على العيش مثل البقية من بنات جيلها.

وفي تصريحات صحفية لها ذكرت «نورا» أنها كانت تشعر بالاكتئاب والحزن الشديد منذ أن بدأت في اتباع الرجيم، وعندما سألت الطبيب عن سبب ذلك، أجابها بإن متابعتها لن يكون سهلاً في البداية وأن هناك الكثير من الأشخاص الذين بدأوا في اتباع النظام الغذائي واستسلموا للاكتئاب وعادوا إلى الإفراط في الأكل أكثر مما كانوا عليه من قبل.