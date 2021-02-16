بنات علا غانم يشعلن مواقع التواصل في أحدث ظهور لهن.. والجمهور يرد: «كأنهم إخواتها»

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل مي العيدان جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لابنتي الفنانة علا غانم.

ونشرت مي العيدان عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» صورة للفنانة علا غانم وابنتيها نرمين وكاميليا الدفراوي مما أثار الجدل داخل الوسط الفني بسبب كبر سنهم مقارنة بعمر والدتهن التي لما تتجاوز ال ٤٧ من عمرها.

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وتألقت الممثلة علا غانم في الصورة برفقة ابنتيها وهي تتوسطهما.. وكتبت مي العيدان في تعليقها عليها: «صورة الفنانة علا غانم مع بناتها.. كأنهم خوات».

الابنة الكبرى هي نرمين الدفراوي والتي تزوجت في مايو 2019 وتبدو في نهاية العشرينات من عمرها.

أما الابنة الصغرى والتي تشبه والدتها كثيرا وهي كاميليا الدفراوي وتبدو هي الأخرى في منتصف العشرينات، وقد ظهرت مؤخرا بصحبة خطيبها لتعلن عن اقتراب موعد زفافها.