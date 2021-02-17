سيارة كارمن سليمان الفاخرة تثير الجدل على مواقع التواصل.. لن تصدق سعرها

عدن - ياسمين عبد العظيم - كارمن سليمان وزوجها

شاركت الفنانة كارمن سليمان جمهورها من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام” مجموعة من الصور الجديدة لها مع زوجها الملحن مصطفى جاد.

وعلقت الفنانة كارمن سليمان على الصور قائلة “انت حولي وقوتي وكل شيء”، وحازت الصور على إعجاب عدد من متابعيه الفنانة وجاءت التعليقات كالتالي: ربنا يخليكم لبعض .. العربية حلوة أوي .. عربيتك احلى من ياسمين صبري .

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ووفقا لتقارير صحفية، فإن سعر السيارة الخاصة بالفنانة كارمن سليمان يتجاوز الـ 3 مليون دولار أي ما يعادل 48 مليون جنيه مصري، مما تسبب في ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.