محمد علي رزق يعلن خطبته.. اتفرج من هي العروس

عدن - ياسمين عبد العظيم - احتفل الفنان المصري الشاب محمد علي رزق، بخطبته من نورين ماهر خبيرة ديكور وموضة وخريجة قسم المسرح بكلية آداب جامعة حلوان.

وأكد الفنان المصري أن حفل الخطوبة أقيم في جو أسري حضر فيه أهل العروسين منذ 4 أيام وذلك بمنزل العروس.

محمد علي قام بتغيير حالته في موقع الفيس بوك ليعلن خطوبته وقام بنشر أول صورة للعروس، ثم قام بنشر صورة من حفل الخطوبة وعلق عليها قائلا: اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وحهك وعظيم سلطانك، دعواتكم ربنا يكملها بالخير…وعقبالكم جميعاً

وكشف أن حفل زفافه سيكون مع نهاية عام 2021، وذلك عقب انتهائه من بعض الأعمال الفنية المشارك فيها.

يذكر أن محمد علي رزق تزوج سابقا مرة واحدة عام 2018 من سارة فهيم وانفصلا بعد عام ونصف زواج، وتم إعلان الطلاق في يوم عيد الحب عام 2020 حيث نشر رزق عبر حسابه بموقع الفيس بوك خبر انفصاله عن زوجته سارة فهيم قائلا: وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ” صدق الله العظيم، أنا انفصلت أنا وسارة.. الحمد لله على كل شىء.. شكرًا ليكى كنتى خير زوجة.. دعواتكم ربنا يعوضها خير ويعوضنى خير.

ذكر أن حفل زفاف الفنان محمد علي رزق، على سارة فهيم، أقيم داخل أحد الفنادق الكبرى بمنطقة 6 أكتوبر يوم 17 يوليو 2018، بحضور عدد كبير من نجوم الفن يتقدمهم الفنان أحمد السقا، ونجوم ملحمة “الأب الروحي” من الشباب.