محمد رمضان يرد على الفيشاوي برسالة النجم العالمي جيمي فوكس

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد ساعات من طرح أحمد الفيشاوي أغنيته نمبر2 شارك الفنان محمد رمضان متابعيه بمقطع فيديو للفنان الأمريكي الحائز على جائزة الجولدن جلوبز، جيمي فوكس وهو يرحب بانضمامه لعلامة “بريفي ريفو” الماركة الشهيرة ببيع النظارات.



وقال جيمي فوكس في الفيديو الذي نشره رمضان عبر حسابه على حسابه مرحبًا بمحمد رمضان “مرحبا بك في عائلة بريفي ريفو، لقد أخبروني أنك رقم واحد -نمبر ون- الفائز بالجائزة الأفريقية للنجم المفضل للجماهير، أتمنى أن ألقاك للظهور معا للجماهير”.

كان الفنان أحمد الفيشاوي قد طرح قبل يومين، أحدث أغنياته بعنوان “نمبر تو” والتي أعلن فيها رده على منح محمد رمضان لنفسه لقب “نمبر ون”، ولاقى الفيشاوي دعمًا من عدد من مغنيي الراب منهم مغني الراب مستر كوردي، الذي أكد أنه موافق على وجهة نظر الفيشاوي بأنه لا يوجد “نمبر 1″، وبالتأكيد سيسبب هذا مشكلة بسبب الانتقاد وهذا النجم له رد، وأتمنى أن يتقبل هذه الفكرة”.