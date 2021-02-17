تسجيل صوتي يكشف تفاصيل واقعة صلاح جمعة مع الراقصة صافيناز

عدن - ياسمين عبد العظيم - أرسلت الراقصة الأرمينية صوفينار رسالة صوتية إلى إحدى الصحف المصرية، للتعليق على واقعة اتهامها للاعب صالح جمعة، نجم الأهلي السابق وسيراميكا كليوباترا الحالي، بمعاكستها عبر حسابها الرسمي بتطبيق “انستجرام”، مؤكدة أن الأخير يسعى لإيهام الجمهور بأنها تحبه وتسعى للاقتراب منه، بحسب قولها.

ولازالت الأزمة ممتدة إلى الآن ومحل نقاش وتداول من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إرسال جمعة لها ثلاثة قلوب في رسالة خاصة إعجابًا بإحدى صورها، التي نشرتها عبر خاصية “ستوري”.

ووصفت صوفينار تصرف صالح جمعة معها بـ «المعاكسة»، خاصة وأن هذه الواقعة لم تكن الأولى له معها، حيث أنه معتاد علي إرسال رسائل نصية لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق «انستجرام»، كما يقول للمقربين منه أنها تحبه وتسعي للتقرب منه.

وأوضحت أنها تتابع رسائل جمهورها من مختلف الجنسيات وتتواصل معهم، ولكنها اندهشت من كون صالح جمعة شخصية عامة، متابعة: «أنا لا أحب التجاوز في حق أحد، ولكنها ترفض أن يُقال عنها كلام غير دقيق، مثل أنها تقع في غرام شخص معين وما إلي ذلك».

وفي سياق مختلف، حذرت صوفينار جمهورها من حساب مزيف يحمل اسمها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إذ نشرت صورة من هذا الحساب عبر حسابها بتطبيق «انستجرام»، وعلقت عليه قائلة: «مزيف».

وجاء تدشين هذا الحساب بعد ساعات من اتهام صوفينار للاعب صالح جمعة بالتحرش بها، حيث خشيت الراقصة الأرمينية من كتابة منتحل شخصيتها كلاماً يسيء للاعب ويُضعف موقفها، بخاصة وأنها تلقت دعماً كبيراً من جمهورها إثر هذه الواقعة.