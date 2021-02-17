أول ظهور لشقيقات مي عمر.. لن تصدق مدى جمالهن وجحم الشبه بينهم (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة صور للفنانة مي عمر برفقة شقيقاتها شروق وإنجي، والذين خطفا الأنظار في أول ظهور لهن.

وبحسب ما جاء في الصور، فقد ظهرت الفنانة مي عمر برفقة كل من شقيقتيها إنجي وشروق التي وصفها الجمهور بأنها توأم مي عمر.

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وخطف الشقيقات الثلاثة الأنظار بجمالهن الخلاب، ولفت الأنظار أن الشقيقة الصغرى شروق هي الأقرب في الشبه لمي عمر، بينما إنجي بها شبه قريب إلى حد ما بشقيقتها مي.

ويعرض حاليا لـ مي عمر مسلسل “لؤلؤ” مع عدد من نجوم الفن منهم أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام.