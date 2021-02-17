شقيقة صافيناز تخطف الأنظار بجمالها في أول ظهور لها.. لن تصدق حجم الشبه بينهما

عدن - ياسمين عبد العظيم - خطفت شقيقة الراقصة الاستعراضية صافيناز الأنظار في أول ظهور لها بشكلها الجميل الجذاب اللافت للأنظار.

وبحسب ما جاء في الصور التي انتشرت بشكل كبير، فقد أظهرت أن شقيقتها أيضا تمتلك جمالا طاغيا، وتشبهها في الوجه كثيرا ولكن مختلفة عنها في الجسم فهي تتمتع بجسد ممتلئ.

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وفي سياق مُتصل، كشفت الراقصة الأرمينية صافيناز، عن أعمالها الجديدة التي تستعد لدخولها خلال الفترة المقبلة.

وقالت “صافيناز” في تصريحات خاصة صحفية إنها تستعد لتقديم أغنيتين، ستقوم بطرحهما خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت أنها تستعد أيضًا لخوض أولى تجاربها في تقديم البرامج خلال شهر رمضان المقبل، مؤكدة أنها ستقدم برنامج كوميدي 30 حلقة.