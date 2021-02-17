كريم فهمي يكشف تفاصيل واقعة المصور: طلب مني الابتعاد عن زوجتي

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف الفنان كريم فهمي للمرة الأولى عن واقعة اعتذاره عن عدم التصوير في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.

وأكد أن أحد المصورين طلب منه الابتعاد عن زوجته حتى يلتقط له صورة بمفرده، ورد عليه كريم بالرفض، مشيرا إلى أنه لن يتخلى عن زوجته ويتركها بمفرده، ولم يتصور وقتها أن الواقعة ستصبح تريند على مواقع التواصل الاجتماعي.

كريم تحدث عن تفاصيل الأزمة للمرة الأولى في حوار مع برنامج The Insider بالعربي، وقال: إنه بعد واقعة المصورين التي حدثت بمهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ42 لم يتخيل أنها سوف تكون حديث السوشيال ميديا، مشيرًا إلى أنه طُلب منه الابتعاد عن زوجته دانيا البنهاوي، لتصويره بمفرده، موضحًا أنه اعتذر للمصورين لعدم رغبته بذلك.

وأضاف: احترامي الكامل للسادة المصورين، ومش مقصود شيء خالص، ولكن أثناء دخولي أنا وزوجتي طلب مني أحد المصورين أتصور لوحدي، وأنا جاي أنا وزوجتي ورفضت منه، باحترام لعدم رغبتي في ذلك.

تابع قائلا: فوجئت أن الواقعة تم تصويرها وانتشارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومبحبش التريند، وبفضل أن تتحول أخباري إلى تريند حين يكون ذلك مرتبطا بعمل فني أقدمه، بشكل طبيعي.