بعد سنوات من الغياب.. لن تصدق كيف أصبح شكل الراقصة صفوة (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعوام عدة اختفت فيها الراقصة صفوة عن الأنظار، إلا أنها عادت إلى الأضواء من جديد وظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت الفنانة صفوة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مقطع فيديو على طريقة البث المباشر.\

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ونشرت صفوة فيديو بث مباشر لأول مرة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لتؤكد لمتابعيها صحة حسابها، وأنها الحساب الوحيد الذي يعبر عنها عكس بقية الحسابات المزيفة.

وقالت صفوة في الفيديو: «لا أعرف ماذا أقول لأن أنا أول مرة في حياتي أجري بث مباشر أو أتكلم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بناء على رغبتكم».

وأضافت: «أكثر من شخص أرسل لي في التعليقات أن أتكلم بنفسي لكي أؤكد لكم وأؤكد لكل الناس أن هذا الحساب أملكه وأي حساب آخر هو حساب مزيف».