ابنه عمرو دياب تثير الجدل بصورة جريئة مع صديقها.. والجمهور يرد: «أبوكي فين؟» (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت جنا عمرو دياب حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت جنا عمرو دياب عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، مجموعة من الصور والفيديوهات التي جمعتها بصديقها.

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وخلال إحدى الصور، ظهرت «جنا» وهي محتضنة صديقها الذي يدعى «جوش ميلر»، وأرفقت تعليقا بالإنجليزية، قائلة: «بحبك يا جوش، أنت بارع في التصوير».

وسرعان ما لاقت الصور والفيديوهات تفاعل الكثير من متابعين ابنة الفنانة عمرو دياب، حيث وجّه بعض الأشخاص الانتقادات لها، فجاء من بين التعليقات: «أبوكي فين؟».

ويذكر أنها ليست الواقعة الأولى لها، حيث أثارت ابنة عمرو دياب الجدل حولها، في أكتوبر الماضي، بعد ظهورها مع شاب في عدد من الصور وهي تحتضنه أيضًا، خلال حسابها الرسمي بتطبيق «إنستجرام».