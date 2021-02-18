شكرا لاهتمامكم بخبر حورية فرغلي تكشف تفاصيل العملية الجراحية الثانية وشرط خضوعها لها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت الفنانة حورية فرغلي عن استعدادها لخوض العملية الجراحية الثانية لها ضمن سلسلة العمليات التي من المقرر أن تجريها لإستعادة شكل أنفها بعد تعرضه للكسر وخضوعها لعملية تجميل فشلت وتسببت لها في مضاعفات صحية وفقدان حاستي الشم والتذوق.

وأوضحت حورية فرغلي أن الجراحة الثانية من المقرر لها أن تجريها الأسبوع المقبل بشرط أن تصل نسبة الأكسجين في الدم والأنسجة لديها معدل التشبع وفقاً لطلب الطبيب وخضوعها لجلسات الأكجسين منذ الجراحة الأولى، ومن المقرر أن تستمر الجراحة الثانية ساعتين فقط.

وأكدت أن حالتها الصحية تحسنت كثيراً بعد الجراحة الأولى والتي استمرت 10 ساعات للحصول على قطعة من عظام القفص الصدري وبعض الغضاريف من الأذن وزراعة بعض الغضاريف في أنسجة الأنف تمهيداً للجراحة الثانية التي ستخضع لها خلال أيام.

وأشارت إلى أن الجراحة ستتضمن زرع البناء العظمي للأنف واستكمال غضروف الحاجز الأنفي وغرف التنفس، لافتة إلى أنها بدأت تستعيد قدرتها على التذوق والشم.

وشكرت حورية فرغلي بعض نجوم الوسط الفني الذين حرصوا على متابعة تطورات حالتها الصحية أولاً بأول وكذلك الجمهور مؤكدة أن هذا الاهتمام ساهم كثيراً في التخلص من الاكتئاب الذي أصابها بعد ابتعاد الجميع عنها لفشل الجراحة الأخيرة وساهم كثيراً في ارتفاع حالتها المعنوية.

ونفت حورية فرغلي الشائعات التي ترددت عن تدهور حالتها الصحية عقب الجراحة الأولى، موضحة أنه على الرغم من صعوبة العملية والألم الجسدي إلا أنها استطاعت تجاوز الأمر مما بعث حالة من التفاؤل داخلها لاستكمال بقية الخطوات العلاجية واستعادة شكلها الطبيعي وقدرتها على التنفس من الأنف.

وكانت طبيبة التجميل المعالجة لحورية فرغلي، ماريا مارتا، قالت في لقاء لها مع برنامج “ET بالعربي”، إنه يجب تخفيض سقف التوقعات نتيجة جراحة حورية فرغلي، مؤكدة أن خضوع الفنانة لعدة عمليات في الأنف سابقا، تسبب في تغيير تام بشكل وخصائص الأنسجة، وأن الأزمة الحقيقية لا تكمن في تفتت العظام وإنما في تلف الغضاريف.

وأوضحت أن خضوع حورية فرغلي لأكثر من عملية تجميل في الأنف لم يترك الأنسج الداخلية كما هي مما يجعل العمليات الجديدة غير مضمونة، مؤكدة أن الضرر الذي تعاني منه حورية فرغلي في الغضاريف التي تعرضت للتأكل أثناء العمليات الجراحية السابقة.

علقت الفنانة حورية فرغلي للمرة الأولى على تفاصيل عمليتها الجراحية التي خضعت لها منذ أيام في الولايات المتحدة الأمريكية لاستعادة شكل أنفها بعد تعرضه للكسر.

وكانت حورية فرغلي قد أوضحت في تسجيل صوتي لها وجهته للمخرج مجدي الناظر من داخل المستشفى في أن العملية الأولي كانت صعبة وخطيرة للغاية.

وتابعت حورية قائلة :” أنا بطمن كل الناس عملت أول عملية كانت صعبة شوية لكن عرفت اتحمل الألم والأن اخضع لجلسات اكسجين وبعد اسبوعين هعمل العملية الثانية ثم تليها العملية الثالثة وأعود بعدها إلى مصر”.

وعبرت حورية فرغلي عن سعادتها بالاهتمام الذي تحظى به من الجمهور والفنانين قائلة :” أنا مش عارفة أقول أنا مبسوطة قد ايه مكنتش اعرف ان كمية الناس دي بتحبني مكنتش اعرف اني مهمة بالنسبة لناس كتير لأن محدش كان بسأل عليا خالص”، وتابعت :”أنا بوعد الجميع أني هكون عند حسن ظنهم وشكرا لمن كان في ظهري ودعمني”.

وأوضح مصدر مقرب من الفنانة حقيقة اعتزال حورية فرغلي الفن بعد الخضوع إلى العملية الأولى التي استمرت لـ 10 ساعات تم خلالها استئصال خلايا من فروة الرأس، بمشاركة فريق طبي متخصص.

وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع ابتعادها لفترة عن الساحة الفنية لكن الحديث عن اعتزال الفن الأن يعتبر مبكراً وغير محسوم، وعلق قائلا :”قد تبتعد عن الساحة الفنية لفترة طويلة بعد إجرائها تلك العملية الجراحية الخطيرة، خاصة وأن نتائج الجراحات الثلاث غير مضمونة بصورة كاملة ولن تكون مرضية بالشكل المتوقع”.

وحول اعتزالها الفن أوضح :” اعتزال حورية ؟ لا أعرف، الأمر يتوقف على نتائج العملية وإن كنت متأكدا أنها لن تكون مرضية بالشكل المتوقع، ولكن الأكيد أنها ستبتعد عن العمل لفترة ليست قصيرة لأنها تحتاج لوقت طويل للتعافي التام.

ولفت المصدر إلى أن حورية فرغلي خضعت من قبل إلى نفس العملية الجراحية منذ 4 سنوات وتم خلالها خلالها زراعة جزء من عظم القفص الصدري في أنفها”، لكن الأمر لم يسر كما كان مخططاً له بسبب عدم اتباع تعليمات الأطباء.