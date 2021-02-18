سميرة سعيد تكشف سبب فشل علاقاتها الزوجية وتصريح صادم عن علاقتها بالموسيقار محمد عبد الوهاب

عدن - ياسمين عبد العظيم - تصريحات صادمة أدلت بها الفنانة سميرة سعيد خلال لقائها مع الإعلامية وفاء الكيلاني في الموسم الثاني من برنامجها “السيرة”.

وفاء أعلنت عن استضافة المطربة المغربية سميرة سعيدة في الحلقة الافتتاحية المقرر عرضها يومي الخميس والجمعة.

وفاء قامت بنشر صورة لها برفقة سميرة سعيد من كواليس تصوير الحلقة، عبر حسابها بموقع إنستجرام وعلقت عليها قائلة: الفنانة الكبيرة سميرة سعيد في اول حلقات الموسم الثاني من برنامج السيرة على dmc بكرة يوم الخميس والجمعة الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة وعلى قناة ابوظبي يوم الجمعه الساعة 11 بتوقيت الامارات.



وقامت قناة DMC بنشر أول برومو رسمي للحلقة المنتظرة، وبدأت بمشهد كادت تبكي فيه سميرة سعيد، وبعدها اعترفت المطربة المغربية أن بدء حياتها الفنية وهي لم تتجاوز التاسعة من عمرها، جعلها لا تعيش طفولتها وقالت: منذ دخلت الفن وانا أعيش حياة الكبار.

كما تضمن البرومو تصريح صادم من سميرة سعيد عن علاقتها بالموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب أكدت فيه أنها لم تستمع لنصيحته ولم تحب كلامه، كما كشفت سميرة عن سبب فشل علاقاتها الزوجية مؤكدة أنها لم تعثر على شخص يصلح أن يكون “توأم روحها”.