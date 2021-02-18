إلهام شاهين تطمئن جمهروها على صحتها وتكشف عن سر غريب

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت الفنانة إلهام شاهين أنها لم تكن تفكر في طفولتها أن تصبح ممثلة، بل كانت تحب العزف والغناء، وانضمت بالفعل إلى فريق الكورال وقدمت عدة حفلات مدرسية، ولكنها مع الوقت أيقنت أنها لا تصلح كمطربة.

إلهام شاهين أضافت خلال لقاء مع برنامج The Insider بالعربي، أنها كانت تتمنى أن تتعلم العزف على البيانو فى طفولتها، موضحة أنها أحبت الموسيقى بسبب معلمتها فى المدرسة.

روت إلهام أنها كانت تشارك في الحفلات المدرسية وكانت تغنى “صولو”، لكن بعدما نضجت علمت أنها تصلح فقط كمؤدية ولكنها لا تصلح للعمل كمطربة.

وطمأنت إلهام جمهورها على وضعها الصحي بعد مخالطتها المخرج أمير رمسيس الذي أعلن غصابته بفيروس كورونا، وقالت إنها بخير ولا تعاني من أية أعراض وتواصل تصوير حكاية “حتة مني” المقرر عرضها في شهر مارس لتسجل أول عودة لدراما التلفزيون بعد غياب 4 سنوات كاملة منذ قدمت الجزء الأخير من ملحمة “ليالي الحلمية”.